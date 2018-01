Australian Open: Thiem meistert Auftakthürde Pella problemlos

Österreicher bezwingt den Argentinier erstmals und trifft in der zweiten Runde von Melbourne auf den US_Qualifikanten Denis Kudla

Melbourne – Dominic Thiem hat zum Auftakt der mit 55 Millionen australischen Dollar (36 Millionen Euro) dotierten Australian Open in Melbourne Guido Pella (ATP-Nr. 56) in drei Sätzen mit 6:4, 6:4 und 6:4 bezwungen. Es war nach 2:15 Stunden der erste Sieg des Österreichers gegen den Argentinier in der dritten Begegnung.

In der zweiten Runde trifft Thiem auf den Qualifikanten Denis Kudla. Der 25-jährige US-Amerikaner (ATP-Nr. 190) bezwang in der ersten Runde überraschend seinen Landsmann Steve Johnson in vier Sätzen 6:7, 6:3, 7:6 und 6:2.

2016 in Brisbane auf Hartplatz hatte Thiem die einzige Begegnung gegen Kudla mit 6:3 und 6:2 gewonnen. (red, 16.1.2018)