Jan Gorfer ist neuer Marketingleiter der Ottakringer Brauerei

Service: Jobwechsel in der Kommunikationsbranche im Überblick

Woche 21 / 2018

Jan Gorfer, zuletzt Geschäftsführer der Mediaagentur Carat Austria, ist neuer Marketingleiter der Ottakringer Brauerei.

Woche 20 / 2018

Helmut Hanusch wechselt in den Beirat der Verlagsgruppe News (VGN). Dafür legt er seine Funktion als Generalbevollmächtigter der Verlagsgruppe zurück.

Christoph Tagger wechselt nach acht Jahren STANDARD zum 2014 in Deutschland gegründeten Start-Up Factor Eleven. Er wird den österreichischen Markt aufbauen und das Unternehmen im Bereich "Programmatic Trading" stärken.

Woche 18 / 2018

"Nach 20 Jahren ist für mich der ExtraDienst Geschichte", schreibt Chefredakteur Ulrich Bentz auf Facebook: "Waren schöne Zeiten dabei, aber auch schwierige. Mal schauen, was jetzt kommt ..."

Woche 16 / 2018

Die REWE Austria Touristik hat die Position Leitung Marketing neu besetzt. Seit Anfang April ist Birgit Reischl für den Bereich Marketing verantwortlich und unterstützt die Geschäftsführung der REWE Austria Touristik in sämtlichen Marketing- und Presseagenden. Sie folgt in dieser Position Iris Katschnig nach. Reischl war vor ihrem Wechsel Teamleader Marketing & PR Austria & Central Eastern Europe bei Swiss International Air Lines.

Woche 15 / 2018

Vier Neuzugänge für die Quo Vadis Veritas Redaktions GmbH. Gerhild Salcher, zuletzt Chefredakteurin beim Wiener Stadtsender W24, verstärkt künftig das Talk im Hangar-7-Team. Stefanie Stocker wird das Audience-Management-Team im Onlinemarketing unterstützen. Dieter Zirnig, Neuwal-Gründer, wird als "Informationsdesigner für Addendum und auch den Politometer tätig sein", heißt es, und Pamela Milkowski wird für das Reportageformat "Im Kontext" als TV-Gestalterin arbeiten.

Woche 14 / 2018

Age de Carvalho verstärkt ab sofort als Creative Director die Wiener Agentur Welldone Werbung und PR. Der gebürtige Brasilianer war seit den 80er-Jahren für österreichische Magazine als Art Director tätig, seit 2000 konzentrierte er sich verstärkt auf Corporate Publishing. Auch bei Welldone wird er für diesen Bereich zuständig sein.

foto: peter provaznik Kümmert sich künftig um den Bereich Corporate Publishing bei Welldone: Age de Carvalho.

Sophie Matkovits (26) übernimmt mit April 2018 die Leitung der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit im ÖAMTC. Sie folgt in dieser Position auf Ursula Messner nach. Matkovits berichtet direkt an Martin Paweletz, Leiter Kommunikation.

Woche 13 / 2018

Mit April wird Julia Baumgärtner Chefredakteurin der Bezirksblätter Salzburg und übernimmt damit die Gesamtleitung der sechs Lokalredaktionen der Bezirksblätter in Salzburg. Sie begann 2009 bei den Bezirksblättern Pongau.

Karin Nakhai, 37, ist seit Anfang März Pressesprecherin bei der SVA, der Sozialversicherung der Selbständigen und Unternehmer.



Woche 11 / 2018

Die gebürtige Salzburgerin Theresa Aigner , 32, wird Digital-Chefin der Frauenzeitschrift "Woman" . Aigner war zuvor etwa bei der "Presse", orf.at und der "Wiener Bezirkszeitung". Die bisherige Leiterin von woman.at und stellvertretende Chefredakteurin der Printausgabe, Nana Siebert , verlässt das Medium. Eine Neuerung gibt es deswegen auch an der Print-Spitze: Melanie Zingl , 29, zuletzt leitende Redakteurin, steigt ins Führungsteam auf und wird ab April 2018 stellvertretende Chefredakteurin.

Drei Zugänge für den Medienbeobachter Meta Communication : Neu im Team sind Elisabeth Winkler (Kundenbetreuung), Petra Bockenauer-Preinfalk (Büroleitung) sowie Harald List (Social Media & Analysen).

Die Medienmarke Vice und die Kreativagentur Virtue stellen die Führungsebene neu auf: Die Geschäftsführer Konstantin Jakabb und Bernhard Schmidt holen Beate Prisching und Dian Warsosumarto von Virtue sowie Michael Derkits von Vice in die neu geschaffene Geschäftsleitung.

Woche 9 / 2018

Helmut Schleich verstärkt Roland Reischl in der Geschäftsführung der Woche Steiermark. Letzterer bleibt Chefredakteur.

Jacqueline Behmer und Pia Maria Ganser verstärken das Team von Division 4 , die Experiential-Marketing-Expertinnen sind für den Below the Line-Bereich tätig.

Die Wiener Linien haben zwei neue Pressesprecherinnen im Team: Barbara Pertl und Kathrin Liener verstärken das Presseteam rund um Leiter Michael Unger, Johanna Griesmayr und Daniel Amann.

Woche 7 / 2018

Michael Huebner übernimmt als Head of Communications die Kommunikationsleitung bei Sky Österreich . Er folgt damit auf Judith Mayr , die ab März in Elternkarenz geht. Huebner war zuletzt bei der Vermarktungstochter Sky Media tätig.

Martina Bednarik übernimmt mit 1. März die Position der Leiterin Marketing und CRM bei TUI Österreich. Sie kommt von T-Mobile Austria, wo sie über 17 Jahre unterschiedliche Managementpositionen in den Bereichen Marketingstrategie, CRM und Werbung/Kommunikation innehatte.

Woche 6 / 2018

Die Wiener Public Relations- und Public Affairs-Agentur communication matters holt mit Ramona Zmolnig eine neue Mitarbeiterin an Bord. Die 27-Jährige studierte an der Universität Wien Politikwissenschaft und Romanistik. Zuletzt war sie vier Jahre als Mitarbeiterin und Referentin in einem parlamentarischen Klub für sicherheits- und frauenpolitische Fragen verantwortlich.

Woche 5 / 2018

Seit Jänner verstärkt Madeleine Suttner das Team des fjum_forum journalismus und medien. Sie arbeitete in verschiedenen österreichischen Redaktionen wie "Kronen Zeitung", "News" und "Wirtschaftsblatt", baute Bildabteilungen auf und leitete diese. Am forum_journalismus und medien baut sie den Bereich visuelle Kommunikation aus.

Christian Obwegeser ist neuer Geschäftsführer der Agentur Silberball Wien . Er soll Gesellschafter Rupert Mühlfellner entlasten. Obwegeser war zuletzt als Unternehmensberater tätig.

Sara Grasel wird Chefredakteurin des Technologieportals Trending Topics. Sie wird ab 1. Februar 2018 die Redaktion operativ und inhaltlich leiten, während sich die beiden Gründer Jakob Steinschaden und Bastian Kellhofer um den Ausbau des Portals kümmern werden, heißt es. Grasel war seit 2007 bei der Tageszeitung "Die Presse" tätig, verantwortete dort das Tech-Ressort und war zuletzt Wirtschaftsredakteurin.

Woche 4 / 2018

Belma Bajim-Basic wird "Lead of Digital Strategy and Consulting" der media.at. Die 31-jährige studierte Kommunikationswissenschaft (Werbung und Verkauf) und begann ihre Karriere 2011 in der MediaCom bevor sie 2013 in die damalige Digitaltochter der media.at wechselte.

Woche 3 / 2018

Neuzugang bei Purpur Media: Der Vermarkter verstärkt sich mit dem vom Red Bull Media House kommenden Gerald Linke. Der 41-Jährige leitet ab sofort die neue Unit für Tech Consulting.

Woche 2/2018