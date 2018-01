Schneechaos in Norwegen – Stromausfälle und geschlossene Schulen

Zahlreiche Straßen sind gesperrt, fast 20.000 Haushalte seien ohne Strom

Oslo – Starker Schneefall hat im Süden Norwegens zu Stromausfällen und Chaos auf Straßen und Flughäfen geführt. Fast 20.000 Haushalte seien ohne Strom, meldeten norwegische Behörden am Dienstag. Schulen und Kindergärten in der Region Telemark südwestlich der Hauptstadt Oslo wurden geschlossen.

In mehreren Einrichtungen seien Licht und Heizung ausgefallen, berichtete der Fernsehsender NRK. Deshalb habe man die Kinder nach Hause schicken müssen. Zahlreiche Straßen in der bergigen Region wurden gesperrt. Am Flughafen Torp in Sandefjord konnten Start- und Landebahnen erst am Vormittag freigegeben werden. Auch der große Osloer Flughafen Gardermoen warnte vor Verspätungen und Flugausfällen. (APA, 16.1.2018)