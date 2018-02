Mediaplus gewinnt Etat von Bahlsen Österreich

Etatwechsel und Kampagnen in der Kommunikationsbranche im Überblick

Woche 8 / 2018

Bahlsen vergibt seinen österreichischen Media-Etat an Mediaplus Austria.

Woche 7 / 2018

Die Agentur AANDRS gewinnt in Zusammenarbeit mit der Online Marketing Agentur E2 Communications den internationalen Pitch um das Corporate Design des Sportwettenanbieters Tipico .

Jung von Matt/Donau inszenierte zum Valentinstag eine Kampagne für Burger King auf Tinder.



inszenierte zum Valentinstag eine Kampagne für auf Tinder. Die Upart Werbeagentur aus Linz kreierte ein neues Imagevideo für den Raiffeisen Club Oberösterreich.

upart werbeagentur

Woche 6 / 2018

Himmelhoch kommuniziert für den oberösterreichischen Schuhhersteller Think! .

kommuniziert für den oberösterreichischen Schuhhersteller . Virtual Identity entwickelt eine Spotify-Kampagne für Generali Vitality, das Gesundheitsprogramm der Generali Gruppe Österreich. Die Idee: User können sich Playlists ausspielen lassen, die helfen Neujahrsvorsätzen treu zu bleiben.

foto: generali

Woche 05 / 2018

Neuer Etat für die Wiener Goldenen Hirschen: Nach einer Wettbewerbspräsentation für die Innung der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger konnte sich die Agentur mit einer Kommunikationskampagne durchsetzen.

Woche 04/2018

Jung von Matt/Donau konnte sich im Pitch um Ö3 gegen vier andere Agenturen durchsetzen. Die Zusammenarbeit ist mindestens für die nächsten zwei Jahre fixiert. Ö3 beauftragt die Agentur aus Meidling seit vielen Jahren.



konnte sich im Pitch um Ö3 gegen vier andere Agenturen durchsetzen. Die Zusammenarbeit ist mindestens für die nächsten zwei Jahre fixiert. Ö3 beauftragt die Agentur aus Meidling seit vielen Jahren. Himmelhoch PR kommuniziert ab sofort für den Österreichischen Österreichischen Dachverband für Shiatsu (ÖDS)

Woche 03 / 2018

Die Kreativagentur Jung von Matt/Donau und die Contentagentur Papabogner starten "im Bereich der digital- und contentgetriebenen Marketingkommunikation" eine Partnerschaft, heißt es. Hinter Papabogner stecken David Bogner, zuletzt Head of Content bei "Vice", und Digitalexperte Philipp Papapostolu.

und die Contentagentur starten "im Bereich der digital- und contentgetriebenen Marketingkommunikation" eine Partnerschaft, heißt es. Hinter Papabogner stecken , zuletzt Head of Content bei "Vice", und Digitalexperte . Die Agentur Demner, Merlicek & Bergmann entwickelte anlässlich des Balls der Kaffeesieder ein Sujet für die italienische Kaffeemarke Hausbrandt.

foto: dmb

Woche 02/2018