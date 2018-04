Manner setzt im Netz auf Otago Online Consulting

Etatwechsel und Kampagnen in der Kommunikationsbranche im Überblick

Wien – Hier liefert derStandard.at/Etat Etatwechsel in der Kommunikationsbranche und aktuelle Kampagnen, die wir nicht in eigenen Artikeln präsentieren. Grob sortiert nach Kalenderwochen, in denen die Infos einlangten. Quellen: Presse- und eigene Infos, andere Branchendienste wie Horizont.at, atmedia.at und medianet.at. Infos bitte an etat@derstandard.at.

Woche 16 / 2018

Die Agentur Otago Online Consulting gewinnt einen Etat von Manner. Die Maßnahmen umfassen strategisches Consulting in den Bereichen SEO, Content und Performance-Marketing für manner.at, meineschnitte.at und andere digitale Projekte.

Woche 12 / 2018

Die Wiener Werbeagentur Mark & Mark hat für die Bio-Backwarenmarke Werz ein Logo mit Herz entwickelt samt Claim "Werz – Bio mit Hand und Herz" und neuem Verpackungsdesign.

berät die in allen Fragen der strategischen Kommunikation und klassischen Medienarbeit. Die Agentur Spießer & Spinner aus Wien startet mit den ÖBB einen Podcast. Unter dem Titel "Ist hier noch frei?" werden Interviews mit Persönlichkeiten aus verschiedenen Branchen produziert, heißt es. Zum Auftakt ist mit Michael Buchinger ein YouTuber bei Moderator Andreas Tatzreiter zu Gast. Zu hören unter railaxed.at/podcast.

Woche 11 / 2018

Die Agentur Wien Nord konzipierte mit Wien Tourismus eine Kampagne, die bei den internationalen Fashion Weeks zum Einsatz kam. Die originalen Modefotografien aus Wien um 1900 schmückten markante Plakatstellen in Mailand und Paris.

foto: wien nord

Die Digitalagentur Fonda entwickelte den neuen Onlineauftritt für die verschiedenen Portale der VBV-Gruppe, einem Anbieter für betriebliche Altersvorsorge.

Woche 9 / 2018

Die Wiener Agentur Traktor inszeniert mit dem Modelabel "Hood Studio" die Nummer des Caritas Kältetelefons via Influencer in den Social Media.

foto: traktor

Woche 8 / 2018

Bahlsen vergibt seinen österreichischen Media-Etat an Mediaplus Austria.

Woche 7 / 2018

Die Agentur AANDRS gewinnt in Zusammenarbeit mit der Online Marketing Agentur E2 Communications den internationalen Pitch um das Corporate Design des Sportwettenanbieters Tipico .

upart werbeagentur

Woche 6 / 2018

Himmelhoch kommuniziert für den oberösterreichischen Schuhhersteller Think! .

foto: generali

Woche 05 / 2018

Neuer Etat für die Wiener Goldenen Hirschen: Nach einer Wettbewerbspräsentation für die Innung der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger konnte sich die Agentur mit einer Kommunikationskampagne durchsetzen.

Woche 04/2018

Jung von Matt/Donau konnte sich im Pitch um Ö3 gegen vier andere Agenturen durchsetzen. Die Zusammenarbeit ist mindestens für die nächsten zwei Jahre fixiert. Ö3 beauftragt die Agentur aus Meidling seit vielen Jahren.



Woche 03 / 2018

Die Kreativagentur Jung von Matt/Donau und die Contentagentur Papabogner starten "im Bereich der digital- und contentgetriebenen Marketingkommunikation" eine Partnerschaft, heißt es. Hinter Papabogner stecken David Bogner , zuletzt Head of Content bei "Vice", und Digitalexperte Philipp Papapostolu .

foto: dmb

Woche 02/2018