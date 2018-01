Echo Spot: Verkaufsstart für Amazons Wecker mit Bildschirm

Das 129 Euro teure Gerät ist eine kleine Version des Echo Show und passt etwa auf das Nachtkästchen

Amazon hat eine weitere Version seines smarten Lautsprechers Echo veröffentlicht. Der Echo Spot, ein Wecker-ähnliches Gerät mit Bildschirm, kann ab sofort auch in Österreich erworben werden. Die Auslieferung der Geräte erfolgt ab 24. Jänner, der Kaufpreis beträgt 129,99 Euro. Der Echo Spot ist ein kleinerer "Echo Show", also ein smarter Lautsprecher mit Display. Haupteinsatzort dürfte das Nachtkästchen sein. Der Echo Spot zeigt etwa kurze Nachrichtenvideos und Wettervorhersagen. Außerdem sind Videoanrufe möglich.

Verkaufserfolg

Der IT-Konzern hat mittlerweile ein breites Portfolio an Echo-Produkten aufgebaut. Neben dem Klassiker Echo gibt es den kleineren Echo Dot, den Smart Home-Hub Echo Plus sowie den Echo Show mit Display. Am Montag gab Amazon bekannt, dass 2016 "mehrere zehn Millionen" Echo-Geräte verkauft worden sind. (red, 16.1.2018)