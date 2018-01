Bergmann bei Grubenunglück in der Slowakei getötet

Arbeiter zwischen Fahrzeug und Stollenwand eingeklemmt

Bratislava – Bei einem Grubenunglück in der Slowakei ist ein 58-jähriger Bergarbeiter ums Leben gekommen. Wie die Nachrichtenagentur TASR am Montagabend unter Berufung auf Rettungsdienste und Bergwerksleitung berichtete, war aus bisher ungeklärter Ursache Erdreich in einem Stollen des Erzbergwerks beim Dorf Poráč ins Rutschen gekommen.

Dadurch wurde ein Grubenfahrzeug gegen die Stollenwand geschoben und der Mann dazwischen eingeklemmt. Feuerwehr und Helfer konnten den Mann zwar in einer schwierigen Rettungsaktion aus 280 Meter Tiefe bergen. Wiederbelebungsversuche blieben aber erfolglos. (APA, 16.1.2018)