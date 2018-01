16-Jährige gab fast 100.000 Dollar für In-App-Käufe aus

Chinesische Teenagerin kaufte in der App Inke Geschenke für Streaming-Stars

Nicht nur in den USA und in Europa sind Youtube-Stars die größten Idole für Jugendliche. Auch in China genießen Internetprominente, die live streamen, enorme Popularität. Eine 16-jährige Chinesin hat fast 100.000 Dollar ausgegeben, um ihren Lieblingsstars Geschenke zu kaufen. Das passierte in der App "Inke", deren Nutzer Darsteller mit Beträgen zwischen 0,02 US-Cent bis 520 US-Dollar beschenken können. Nun ging die Mutter der Teenagerin juristisch gegen die App-Betreiber vor.

"Na und – jeder macht das"

In der ersten Instanz stellte sich das Gericht jedoch auf die Seite der App-Betreiber. Die Käufe sind rechtlich in Ordnung, obwohl die 16-Jährige angeblich Ausweis und Bankdaten ihrer Mutter gestohlen hat. Diese hat nun Berufung eingelegt. Sie sei "schockiert" gewesen, dass ihre Tochter so viel Geld ausgegeben habe. Doch die Jugendliche habe ihr nur gesagt: "Na und – jeder macht das."

Apple und Google mussten Geld rückerstatten

Sogenannte In-App-Käufe hatten in den vergangenen Jahren immer wieder für Aufregung gesorgt. Google musste 2014 rund 19 Millionen Dollar an Eltern überweisen, deren Kinder Upgrade in Anwendungen erworben hatten. Apple erstattete sogar mehr als 32 Millionen Dollar zurück. Seit damals gibt es in den App-Stores der zwei großen Betriebssystemhersteller erhöhte Sicherheitsvorkehrungen, um Einzelgänge durch Kinder zu vermeiden. (red, 16.1.2018)