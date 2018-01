Eltern hielten ihre 13 Kinder in Haus in Kalifornien gefangen

Das Ehepaar kettete die Kinder mit Vorhängeschlössern an ihre Betten. Eine 17-Jährige konnte sich befreien und wählte den Notruf. Die Eltern wurden festgenommen

Los Angeles – Die kalifornische Polizei hat das Martyrium von 13 im elterlichen Haus gefangen gehaltenen Geschwistern beendet. Eines der mit Ketten gefesselten Opfer im Alter von zwei bis 29 Jahren konnte sich am Sonntag selbst befreien und den Notruf wählen, gab die Polizei in Riverside am Montag bekannt.

Die Eltern der unterernährten Geschwister wurden festgenommen, die Polizei leitete Ermittlungen unter anderem wegen Folter ein. Die Kautionssumme wurde auf neun Millionen Dollar (7,3 Millionen Euro) festgesetzt.

orf Beitrag aus der "ZiB" um 7 Uhr.

An Betten gekettet

Der 57-jährige Vater und seine 49-jährige Ehefrau hielten ihre Kinder in Perris, etwa hundert Kilometer südöstlich von Los Angeles, teilweise mit Vorhängeschlössern an ihre Betten gekettet fest. In den abgedunkelten Räumen habe es stark gerochen, die Kinder seien sehr schmutzig gewesen, berichtete die Polizei. Aufgrund ihrer Unterernährung schätzten die Beamten die Opfer zunächst alle als minderjährig ein. Später habe sich herausgestellt, dass das älteste bereits 29 Jahre alt ist.

Insgesamt seien sechs Opfer minderjährig, sieben seien zwischen 18 und 29 Jahre alt. Bei dem Mädchen, das die Polizei alarmierte, handelt es sich um eine 17-Jährige. Die Polizei schätzte sie nach eigenen Angaben zunächst auf zehn Jahre. Das Mädchen habe im Haus ein Mobiltelefon gefunden, mit dem es den Notruf gewählt habe. Wie lange die Geschwister bereits festgehalten wurden, war zunächst unklar.

Haus als Schule registriert

Nach ihrer Befreiung wurden die ausgezehrten Opfer zunächst mit Essen und Getränken versorgt. Unklar ist, wie nicht auffallen konnte, dass das Paar die Kinder wie Gefangene hielt. Die Eltern führten die Behörden laut Recherchen der "L.A. Times" wohl geschickt hinters Licht: Das Haus des Paares ist als private Schule registriert und der Vater dort offiziell als Direktor eingetragen. Die Kinder wurden offenbar zu Hause unterrichtet.

Nachbarn des Paares sagten der "N.Y. Times", sie hätten die Familie nur selten vor dem Haus gesehen. Ansonsten habe die Familie in der Nachbarschaft als "relativ normal" gegolten. Lediglich der Garten sei ein wenig heruntergekommen gewesen, was auch bei einer städtischen Kontrolle vor einigen Monaten auffiel.

Das sei schon komisch gewesen, sagte ein Nachbar der "L.A. Times". "Aber ich bin nicht der Typ, der sich in anderer Leute Angelegenheiten einmischt." (APA, red, 16.1.2018)