Stürzten rund 350 Meter ab

Reutte – Zwei deutsche Bergsteiger sind am Montag bei einer Tour in der Geierkopf-Nordwand in den Ammergauer Alpen (Bezirk Reutte) tödlich verunglückt. Laut Polizei stieg der Voraussteiger in der vorletzten Seillänge aus unbekannter Ursache in den selbst gebauten Standplatz. Dieser wurde daraufhin aus der Wand gerissen, worauf beide Kletterer rund 350 Meter abstürzten. (APA, 15.1.2018)