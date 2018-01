TV- und Radiotipps für Dienstag, 16. Jänner

Die Tricks der Lebensmittelindustrie, Die Reise der Krokodile, Erlesen, Willkommen Österreich

20.15 MAHLZEIT!

Die Tricks der Lebensmittelindustrie Thema sind Fertiggerichte, Pausensnacks und Co. Bis 21.00, ZDF

20.15 PHÄNOMEN TRUMP

Putin vs. USA (1+2/2) In zwei Teilen: Monatelang haben Spekulationen über eine Beeinflussung des US-Wahlkampfs von 2016 durch die Russen Schlagzeilen gemacht. Bis heute bedeutet das eine schwere Belastung der Trump-Administra tion. Um 21.55 Uhr folgt eine Diskussion zu Putin vs. USA. Um 22.15 Uhr bzw. 23.10 Uhr serviert Arte die Dokus Präsident Trump und Trump, mein neuer Präsident. Bis 0.10, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Wunder der Karibik: Die Reise der Krokodile (2/3) Auf Kuba leben zwei Arten von Krokodilen: Das Spitzkrokodil an den Küsten und das Kubakrokodil im Landesinneren im Süßwasser. Sie sind zwar eng miteinander verwandt, aber doch ganz unterschiedlich. Bis 21.05, ORF 2

20.15 MAGAZIN

Erlesen Gäste bei Heinz Sichrovsky sind: Wiens Bürgermeister Michael Häupl, Regisseurin und Autorin Chris Kraus und Schauspielerin Nina Proll. Bis 21.05, ORF 3

foto: orf Michael Häupl bei "Erlesen".

21.05 MAGAZIN

Report Die Themen bei Susanne Schnabl: 1) Bund und Länder – die Kraftprobe. Gast im Studio ist der Wiener Bürgermeister Michael Häupl, SPÖ. 2) Duell im Roten Wien: Michael Ludwig oder Andreas Schieder? 3) Landarzt-Mangel. 4) Neue Hilfe für Obdachlose. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Zu Gast bei Grissemann und Stermann sind die Schauspielerin Hilde Dalik (Vorstadtweiber) und Kabarettist, Musiker und Schauspieler Hannes Ringlstetter. Bis 23.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Jahas Versprechen Jaha Dukureh ist eine Frauenrechtsaktivistin aus Gambia, die sich vor allem gegen weibliche Genitalverstümmelung engagiert. Sie selbst wurde im Alter von nur einer Woche beschnitten. Bis 23.25, ORF 2

23.25 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Mütter in Schande In Marokko ist es einer unverheirateten Frau streng verboten, eine sexuelle Beziehung zu einem Mann einzugehen. Noch schlimmer wird ihre Situation, wenn sie schwanger wird, ohne mit dem Kindsvater verheiratet zu sein. Bis 0.15, ORF 2