Pro und Kontra: Nationalratsitz für Peter Pilz

KONTRA: Glaubwürdigkeitsbauchfleck



von Günther Oswald

Das Comeback von Peter Pilz ist eine Verhöhnung aller Wähler. Selbst Jörg Haider hat zu seinen schlechtesten Bin-weg-bin-wieder-da-Zeiten keinen derartigen Glaubwürdigkeitsbauchfleck hingelegt wie der selbsternannte Aufdecker der Nation. Am Sachverhalt hat sich seit dem Rücktritt im November nichts geändert. Es steht zweifache sexuelle Belästigung im Raum. Für die zweite, die sich in Alpbach zugetragen haben soll, gibt es zwei Zeugen. Pilz war derart betrunken, dass er sich an nichts mehr erinnern konnte. Im alten Jahr schlussfolgerte er richtigerweise: "Persönliche Erinnerungslosigkeit ist keine Entschuldigung."

Einen längeren Weihnachtsurlaub später ist von Einsicht keine Spur mehr. Pilz hofft, dass das Wahlvolk ein noch schlechteres Gedächtnis hat als er nach drei Flaschen Rotwein. Seine Unterstützer wenden nun ein: Es gebe doch keine gerichtliche Verurteilung. Das ist zwar ein Argument – für die Politik, in der andere Maßstäbe gelten sollten, aber ein denkbar schlechtes. Geht es um die Eurofighter oder sonst einen vermeintlichen Skandal, kann der Ex-Grüne die politische Verantwortung nicht weit genug auslegen. Geht es um ihn, gelten offenbar andere Spielregeln.

Wer gehofft hatte, die Me-Too-Debatte würde zu mehr Bewusstsein führen, wird nun bitter enttäuscht. Die Botschaft der Liste Pilz ist klar: Wir predigen Wasser, trinken aber viel lieber Wein – gerne auch in Übermaßen. (Günther Oswald, 15.1.2018)