Deutschland gibt Raubkunst-Gemälde zurück

Das Gemälde von Jakob Philipp Hackert wurde 1939 zwangsweise an Gurlitt verkauft

Köln – Die Bundesrepublik Deutschland hat das Raubkunst-Gemälde "Italienische Stadt mit Wasserfall" von Jakob Philipp Hackert (1737-1807) an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben. Das Bild sei von den Erben persönlich in einem Depot in Berlin abgeholt worden, sagte am Montag ein Sprecher des Bundesverwaltungsamts in Köln.

Das Gemälde gehörte ursprünglich dem Hamburger Unternehmer Franz Rappolt. Die Nazis zwangen ihn 1939 zum Verkauf des Bildes an den Kunsthändler Hildebrand Gurlitt, den Vater von Cornelius Gurlitt (1932-2014). Von ihm gelangte das Werk 1940 über einen weiteren Kunsthändler in den Besitz des Deutschen Reiches. Rappolt starb 1943 im KZ Theresienstadt. (APA/dpa, 15.1.2018)