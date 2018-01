Verkehrsminister will Abgastests für moderne Fahrzeuge abschaffen

Statt bei Autos vermehrt Abgastests durchzuführen, wie von der EU-Kommission gefordert, will der Verkehrsminister auf bestimmte Tests verzichten

Wien – Verkehrsminister Norbert Hofer nimmt die Ermahnung der EU-Kommission, wonach die Mitgliedsstaaten angehalten sind, bei Kfz-Zulassungen wieder eigenständige Abgasmessungen durchzuführen, offenbar nicht ernst.

Wie aus dem in Begutachtung verschickten Entwurf zur 9. Novelle der Prüf- und Begutachtungsstellenverordnung hervorgeht, will Österreich bei der Abgasuntersuchung von Pkw, Lkw und Motorrädern auf die sogenannte Endrohrmessung verzichten. Dies allerdings nur bei modernen Fahrzeugen mit Diagnosesoftware, deren On-Board-Diagnose-Daten (OBD) ausgelesen werden können und auch keine Fehler melden.

In den Erläuterungen rechtfertigt das Ministerium den Verzicht mit Motorschutz. Man wolle die bei herkömmlichen Abgastests vorkommenden Vollgasstöße vermeiden, weil diese immer wieder zu Motorschäden führten.

Einsatz von Manipulationssoftware

Den Einsatz von Manipulationssoftware wie sie von VW verbotenerweise massenhaft eingesetzt wurde, könne man dann allerdings nicht mehr aufspüren, warnt die Umweltanwaltschaft des Landes Niederösterreich in ihrer Stellungnahme und verweist auf Deutschland. Dort sind Endrohrmessungen seit 2018 wieder Pflicht – als Folge des Dieselskandals. Vollgasstöße gebe es lediglich in vernachlässigbarer Größe, pro Jahr, pro Jahr in Österreich 20 Verfahren. Mit der vorgesehenen Verordnungsänderung "werden Software-Manipulationen noch attraktiver, weil diese noch schwieriger als bisher entdeckt werden können", warnt die NÖ Umweltanwaltschaft.

Die Umweltorganisation Greenpeace schlägt Alarm: "Wenn Verkehrsminister Hofer jetzt die Messung der Abgase abschafft, gibt er die Kontrolle völlig aus der Hand. Damit steigt die Luftverschmutzung, Umwelt und Klima bleiben auf der Strecke", sagt Greenpeace-Sprecher Herwig Schuster. (ung, 15.1.2018)