Mitsubishi Eclipse Cross: Noch ein SUV-Coupé

Mitsubishi stellt den Pajero ein, bringt dafür mit dem Eclipse Cross einen frischen SUV

Wien – Echte Mitsubishi-Fans, die sich schon seit mehr als einem Jahrzehnt rasieren, werden gleich ganz wurlat, wenn sie Eclipse hören. Noch dazu, weil jetzt ein neues Coupé dieses Namens kommt. Aber halt. Mitsubishi legt nicht sein legendäres Sportcoupé neu auf, sondern bringt einen SUV.

foto: mitsubishi Jetzt bringt auch Mitsubishi ein SUV-Coupé.

Ein SUV-Coupé, wenn wir genau sind, was heißt, dass die Dachlinie hinten knackig abfällt, was zwar gut ausschaut, aber einem ausgewachsenen Wiener in der zweiten Reihe bei groben Unebenheiten Kopfzerbrechen machen könnte. Trotz des sicherlich ziemlich weichen Fahrwerks.

Eclipse Cross heißt der Neuzugang bei Mitsubishi, der den kulturinteressierten Menschen heuer durchs Jahr begleiten wird – denn Mitsubishi ist Partner von Ö1 und der Seefestspiele in Mörbisch.

foto: mitsubishi Das Dach geht hinten wegen der SUV-Form nieder.

Bis die Gräfin Mariza am 12. Juli im Burgenland ihre Premiere feiert, ist es aber noch ein wenig hin, weswegen Interessierte vielleicht eher auf der Vienna Autoshow probesitzen und danach die seitlichen Linien im Blechkleid begutachten.

Motorenpalette

Zum Marktstart gibt es einen 163 PS starken 1,5-Liter-Benziner, sowohl als 2WD als auch als 4WD. Ein Diesel mit ordentlichem Drehmoment kommt gegen Ende des Jahres, eine Automatik als Alternative zum Handschalter gibt es aber gleich. Ja, auch Mitsubishi greift zu einem CVT-Getriebe, hinterlegt aber Schaltstufen.

foto: mitsubishi Auffallend schön sind die Form und die Seitenlinien.

Einen Ab-Preis gibt es auch schon: 23.900 Euro. Dafür bekommt man recht viel Ausstattung, wie etwa eine in der Länge verschiebbare Rücksitzbank. (Guido Gluschitsch, 16.1.2018))