Neun Tote bei Kämpfen nahe Flughafen in Libyen

Der Flughafen liegt rund zehn Kilometer östlich der Hauptstadt Tripolis

Tripolis – Bei heftigen Kämpfen an einem Flughafen nahe der libyschen Hauptstadt Tripolis sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Das teilte das libysche Gesundheitsministerium am Montag mit. Eine mit der Einheitsregierung in Tripolis verbundene bewaffnete Einheit erklärte, sie sei am Internationalen Flughafen Mitiga von einer Miliz angegriffen worden.

Aus Kreisen am Flughafen hieß es, der Flugverkehr sei eingestellt worden. Der Airport rund zehn Kilometer östlich von Tripolis ist der einzige in der Nähe der Hauptstadt, der noch in Betrieb ist.

In dem ölreichen Land kommt es seit dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi immer wieder zu Kämpfen zwischen rivalisierenden Gruppen. Die internationale anerkannte Einheitsregierung in Tripolis konnte ihre Macht bisher kaum über die Hauptstadt hinaus ausdehnen. (APA, 15.1.2018)