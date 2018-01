Erste Group Bank startet mit "George" in der Slowakei

Bis Ende 2018 soll George alle 16 Millionen Kunden der Erste Group erreichen

Die Erste Group Bank ist mit ihrer digitalen Online-Banking-Plattform "George" nun auch in der Slowakei offiziell gestartet. In Kürze sollen Tschechien und Rumänien folgen. Bis Ende 2018 soll George alle 16 Millionen Kunden der Erste Group erreichen, teilte die Bank am Montag in einer Aussendung mit.

1,5 Millionen Nutzer in Österreich

Derzeit zählt die Plattform rund 2 Millionen Nutzer, davon 1,5 Millionen in Österreich. Damit nutze mehr als jeder dritte Online-Banking-Kunde in Österreich diese Plattform. Ziel der Erste Group ist es, in ihren sieben Kernmärkten Österreich, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Kroatien und Serbien eine einheitliche digitale Banking-Plattform aufzubauen, die auf allen Plattformen Produkte und Dienstleistungen bietet.

"Ein großer Vorteil der Digitalisierung ist, dass wir Millionen Menschen nun Lösungen anbieten können, die genau auf ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind", so Peter Bosek, Privatkundenvorstand der Erste Group. "Unsere Kunden können bestimmen, wie sie mit George umgehen, wie George aussehen soll und welche Unterstützung sie von ihm erwarten." (APA, 15.1. 2017)