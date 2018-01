"Shithole": Nutzer bombardieren Trump-Hotel mit schlechten Kritiken

Als Reaktion auf einen angeblichen rassistischen Sager des US-Präsidenten versuchen Nutzer, das Ranking des Trump Hotels in Washington zu sabotieren

Nutzer haben begonnen, ihren Unmut über den US-Präsident Donald Trump an dessen Marke auszulassen. In den vergangenen Tagen stürzte die Bewertung des Trump International Hotels in Washington D.C. auf zwei Sterne herab. Der Grund waren zahlreiche Rezensionen, die das Hotel als "Shithole" diffamierten. So soll Trump vergangene Woche afrikanische und karibische Länder bezeichnet haben. Weltweit gab es Proteste gegen die rassistische Wortwahl, die vom Weißen Haus dementiert wird.

"Zum Brüllen komisch"

Einige der Reviews auf Yelp sind "zum Brüllen komisch", schreibt Splinter. Der Washingtonian hat eine Reihe von Kritiken gesammelt. "Der Besitzer ist ein seniler, rassistischer alter Mann", heißt es etwa. "Es wäre besser, wenn Menschen aus Norwegen hier arbeiten würden", schreibt ein anderer Nutzer in Anspielung auf weitere Trump-Aussagen.

Yelp "beobachtet"

Yelp hat nun angekündigt, dass die Seite des Trump-Hotels wegen "Inhalte, die mit der Medienberichterstattung in Zusammenhang stehen", genau beobachtet wird. Vermutlich wird es bald zu einer Löschung der Beiträge kommen. Zuvor war bereits der Schriftzug "Shithole" auf das Hotel projiziert worden.(red, 15.1.2018)