Angela Schuh-Haunold ab Februar neue ÖWA-Geschäftsführerin

Sie übernimmt das Management der Österreichischen Webanalyse und folgt Hannes Dünser nach

Wien – Mit Februar 2018 übernimmt Angela Schuh-Haunold (50) das Management der Österreichischen Webanalyse und folgt Hannes Dünser nach, der die ÖWA verlässt. Sie berichtet direkt an das ÖWA-Präsidium unter dem Vorsitz von Gerlinde Hinterleitner.

Schuh-Haunold ist seit 2014 Unternehmensberaterin, diese Tätigkeit, wird sie auch weiterhin ausüben. Zuvor war sie Bereichsleiterin in der Mediaprint und in der Verlagsgruppe News.

Hinterleitner: "Positives Signal an unsere Mitglieder"

"In jeder Krise steckt eine Chance – und diese habe wir genutzt", sagt ÖWA-Präsidentin Gerlinde Hinterleitner. "Ich freue mich, dass das Präsidium mit Angela Schuh-Haunold eine erfahrene Managerin und Kennerin der Medien, Werbe- und Agenturszene in Österreich als Geschäftsführerin der ÖWA gewinnen konnte. Diese Besetzung ist – neben der erfreulichen Rückgewinnung von Goldbach Audience und styria digital one – ein weiteres positives Signal an unsere Mitglieder und für den Markt. Wir haben gezeigt, dass wir bereit sind unsere Hausaufgaben zu machen und Konsequenzen zu ziehen."

Angela Schuh-Haunold: "Was für Broadcast Teletest und Radiotest, für Print ÖAK und Media Analyse sind, sind ÖWA Basic und ÖWA plus für die Onlinebranche. Beides deckt die ÖWA in einem Verein ab. Dem Präsidium und dem Vorstand dieses wichtigen österreichischen Vereins zur Seite zu stehen, ist nicht nur eine interessante, sondern auch ehrenvolle Aufgabe, die ich mit Energie und vollem Optimismus annehme. (red, 15.1.2018)