Nach Absatzrekord will VW 1,2 Milliarden Dollar in USA investieren

Der Konzern will in den kommenden Jahren mindestens zwei neue Modelle auf den US-Markt bringen. Mit 6,23 Millionen weltweit verkauften Autos stellte VW einen Absatzrekord auf

Detroit – Volkswagen will bis 2020 mehr als 3,3 Milliarden Dollar (2,7 Milliarden Euro) in die Entwicklung und Produktion neuer Modelle in Nordamerika stecken. Etwa 1,2 Milliarden Dollar seien für die USA vorgesehen, teilte der Konzern auf der Automesse in Detroit mit. "Wir wollen Marktanteile gewinnen und von einem Nischenanbieter zu einer bedeutungsvollen Marke in den USA werden", sagte VW-Nordamerikachef Hinrich Woebcken.

Geplant sei bis dahin der Start von mindestens zwei neuen Modellen auf dem US-Markt pro Jahr, sagte VW-Markenchef Herbert Diess. Eine wichtige Rolle soll dabei der neue Jetta spielen, den VW auf der Ausstellung erstmals vorstellt. In den USA war im September 2015 der Abgasskandal aufgeflogen. Woebcken sprach nun von "sichtbaren Fortschritten" beim Comeback der Marke dort.

Absatzrekord 2017

Trotz anhaltender Negativ-Schlagzeilen im Zusammenhang mit dem Dieselskandal hat VW im abgelaufenen Jahr einen Auslieferungsrekord erzielt. 2017 seien weltweit 6,23 Millionen Volkswagen-Fahrzeuge an Kunden übergeben worden, teilte das Unternehmen. Das seien 4,2 Prozent mehr als 2016. Haupttreiber der positiven Entwicklung sei der größte Einzelmarkt China.

In der Volksrepublik betrug der Zuwachs 5,9 Prozent auf 3,177 Millionen Autos. In Deutschland gab es im Gesamtjahr indes einen Rückgang von 4,7 Prozent auf 531.600. In Westeuropa wurden mit knapp 1,43 Millionen 2,5 Prozent weniger Fahrzeuge verkauft.

Im Dezember sei mit weltweit verkauften 594.100 Fahrzeugen ein neuer Auslieferungsrekord erzielt worden. Das seien 5,6 Prozent mehr als im Dezember 2016. In Deutschland seien im letzten Monat des Jahres mit 42.000 Autos 8,4 Prozent mehr als vor Jahresfrist ausgeliefert worden. Das sei unter anderem auf positive Impulse aus der Umweltprämie zurückzuführen. In China betrug der Zuwachs im Dezember 12,9 Prozent auf 342.100 Fahrzeuge. (APA, 15.1.2018)