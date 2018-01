Getöteter Unbeteiligter durch "Swatting": 25-Jähriger angeklagt

Lockte die Polizei zu einer vermeintlichen Geiselnahme, wo ein 28-Jähriger erschossen wurde

Jener 25-Jährige, der durch "Swatting" den Tod eines Unbeteiligten verursacht haben soll, wurde nun wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Tyler B. wird vorgeworfen, bei einem Streit rund um den Shooter "Call of Duty", eine Geiselnahme vorgetäuscht zu haben, um die Polizei zu einem bestimmten Ort zu locken. Dabei gab der 25-Jährige die Adresse eines Unbeteiligten an, der daraufhin von dem Einsatzkommando erschossen wurde.

dramaalert Tyler B. gab nach der Tat dem Youtuber "DramaAlert" ein Interview.

Prahlte mit Tat auf Twitter

Zwischen Tyler B. und einem anderen "Call of Duty"-Spieler war ein Streit entbrannt, nachdem mehrere Partien bei dem Game verloren gingen. Die beiden Gamer stritten daraufhin um zwei Dollar. Der Angeklagte forderte daraufhin die Adresse seines Kontrahenten, der ihm jene des getöteten Unbeteiligten gab. Der 25-Jährige war offenbar stolz auf seine Tat, weil er direkt danach damit auf Twitter prahlte und einem Youtuber in weiterer Folge ein Interview gab.

Kein Unbekannter bei Polizei

B. wurde daraufhin von der Polizei verhaftet und in drei Fällen angeklagt. Der 25-Jährige ist der Behörde kein Unbekannter. So wurde er 2015 bereits einmal verhaftet, weil er ein Fernsehstudio anrief und mit einer vermeintlichen Bombe drohte. Ferner soll er im Dezember 2017 für eine Unterbrechung eines "Call of Duty"-Events gesorgt haben. Auch hier drohte er mit einer Bombe, die es nie gab. B. droht nun im Zuge des "Swatting"-Falls eine langjährige Haftstrafe. (red, 15.01.2018)