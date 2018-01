Vanek und Grabner treffen in der NHL

Vanek brachte Vancouver in Siegesspur – 19. Saisontor für Grabner

Saint Paul (Minnesota)/Pittsburgh (Pennsylvania) – Österreichs Eishockey-Stürmer Thomas Vanek hat in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL maßgeblich zum 3:2-Sieg nach Verlängerung seiner Vancouver Canucks bei Minnesota Wild beigetragen. Der Steirer schoss die Kanadier am Sonntag (Ortszeit) im dritten Drittel mit dem Tor zum 2:2 in die Verlängerung.

Ein persönliches Erfolgserlebnis in Form eines Treffers gab es auch für Michael Grabner. Der Kärntner traf bei der 2:5-Niederlage seiner New York Rangers bei Titelverteidiger Pittsburgh Penguins zum zwischenzeitlichen 1:1. Grabner hält nun bei 19 Saisontoren. (APA, 15.1.2018)