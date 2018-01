Barca dreht 0:2-Rückstand gegen Salzburgs EL-Gegner

Nach Rückstand noch klarer Sieg des Tabellenführers

San Sebastian – Der FC Barcelona hat die erste Saisonhälfte in der spanischen Fußball-Primera-Division ungeschlagen überstanden. Die Katalanen gewannen am Sonntag auswärts gegen Salzburgs Europa-League-Gegner Real Sociedad nach 0:2-Rückstand 4:2 und feierten den 16. Sieg im 19. Spiel. Der Vorsprung des Tabellenführers (51) auf Atletico Madrid (42) und Valencia (40) blieb damit zum Abschluss der Hinrunde gleich.

Atletico hatte bereits am Samstag bei Eibar 1:0 gewonnen, Valencia bei Deportivo La Coruna mit 2:1 die Oberhand behalten. Für Barca war es der siebente Sieg in den jüngsten acht Pflichtspielen, in der Liga konnten fünf Partien in Serie gewonnen werden. In San Sebastian war es ein besonderer Liga-Erfolg für Lionel Messi und Co., war es doch der erste seit 2007. Sociedad ist mit 23 Zählern weiter nur 15., hat sechs Siege, fünf Remis und acht Niederlagen auf dem Konto. Salzburg ist im Sechzehntelfinal-Hinspiel der Europa League am 15. Februar im Estadio Anoeta zu Gast.

Guter Start der Gastgeber

Der Außenseiter präsentierte sich vor der Pause von einer sehr guten Seite. Willian Jose (11.) und Juanmi (34.) schossen eine überraschende 2:0-Führung heraus. Barca tat sich schwer, kam aber noch vor dem Seitenwechsel durch Paulinho (39.) zum Anschlusstor.

In der zweiten Hälfte war der Liga-Leader mindestens eine Klasse stärker und münzte das auch in die nötigen Tore um. Luis Suarez traf nach Messi-Zuspiel mit einem gefühlvollen Schlenzer ins Eck (50.) und machte etwas mehr als 20 Minuten später (71.) seinen Doppelpack perfekt. Der Uruguayer hält nun bei 13 Toren. Er ist damit die Nummer zwei im Team und der Liga hinter Messi, der mit seinem 17. Treffer, einem direkt über die Mauer verwandelten Freistoß aus rund 25 Metern (85.), bei starkem Regen den Schlusspunkt setzte. (APA, 14.1.2018)