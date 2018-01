Norwegen schlägt Österreich-Bezwinger Weißrussland

Im Falle einer Austro-Überraschung im letzten Spiel würde interne Tabelle entscheiden

Porec – Norwegen hat in der Österreich-Gruppe B den ersten Sieg bei der Handball-EM in Kroatien gelandet. Der Vizeweltmeister setzte sich am Sonntag in Porec gegen Weißrussland mit 33:28 (15:12) durch und hält wie die Osteuropäer bei zwei Zählern. Sander Sagosen und Co. sind am Dienstag (20.30 Uhr) zum Abschluss der Gegner der noch punktelosen ÖHB-Truppe.

Weißrussland hielt das Spiel zwar lange Zeit offen, rannte aber stets einem Rückstand von zwei, drei Toren hinterher. Spätestens aber der 40. Minute (22:18) hatten die Skandinavier die Partie entschieden. Drei Akteure erzielten bei Norwegen je sechs Tore. Sollte sich Österreich gegen die Norweger durchsetzen, würde – eine erwartete Niederlage der Weißrussen gegen Frankreich vorausgesetzt – eine interne Tabelle zwischen den dann punktegleichen Teams von Weißrussland, Österreich und Norwegen den Ausschlag geben.

Kroatien schlägt Serbien

Im zweiten Abendspiel feierte Kroatien im ersten Spiel von Gruppe A in Split einen 29:22-(14:13)-Erfolg über die noch punktelosen Serben und buchte mit dem zweiten Sieg seinen Hauptrundenplatz. Die Gastgeber, die sich nach der Pause deutlich steigerten, mussten ohne ihren im Auftaktspiel verletzten Superstar Domagoj Duvnjak vom deutschen Rekordmeister THW Kiel auskommen.

Auch Rekord-Europameister Schweden hat seine Chancen auf den Einzug in die nächste Phase des Turniers erhöht. Angeführt von den Kielern Lukas Nilsson und Niclas Ekberg (je vier Tore) setzten sich die Skandinavier 30:25 (16:12) in Split gegen Serbien durch. Bei den Serben, die nach zwei Niederlagen ebenfalls um den Einzug in die nächste Runde bangen müssen, überzeugte vor allem Nemanja Ilic mit fünf Toren. (APA, 14.1.2018)