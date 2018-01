Künstler wirft "Shithole"-Projektion auf Trump-Hotel

In Washington "verzierte" ein Künstler die Fassade des Trump International Hotels mit einer Reaktion auf eine umstrittene Aussage des Präsidenten

Washington/Wien – Die "Shithole"-Aussage von US-Präsident Donald Trump über Haiti und einige afrikanische Länder wirft ihren Schatten nun auf dessen unmittelbare Umgebung. Wobei: eigentlich ist es nicht ein Schatten, sondern vielmehr ein Licht.

Ein Künstler bestrahlte am Wochenende die Fassade des Trump International Hotels in Washington mit "Shithole"-Schriftzügen und bunten, an Fäkalien erinnernden Emojis.

foto: sorane yamahira/bellvisuals.com/via reuters

"Sie brauchen einen Ort zum Übernachten? Testen Sie unser Drecksloch. Dieser Ort ist ein Drecksloch", las es sich an der Front des Luxushotels.

foto: sorane yamahira/bellvisuals.com/via reuters

Ob Trump selbst die Aktion beobachtete, ist nicht bekannt. (red, 14.1.2017)