Köln lebt: Neuzugang sorgt für Derbysieg in 95. Minute

Terodde lässt den Tabellenletzten spät gegen Borussia Mönchengladbach jubeln

Köln – Neuzugang Simon Terodde hat dem schwer abstiegsbedrohten 1. FC Köln neue Hoffnung gegeben: Mit seinem späten Tor zum 2:1 im Niederrhein-Derby gegen Borussia Mönchengladbach avancierte der vom VfB Stuttgart gekommene Stürmer zum Matchwinner.

Frederik Sörensen brachte den Effzeh in der 34. Minute nach einem Freistoß in Führung, Raffael belohnte das Drängen der Gäste in Minute 69. Im Finish verweigerte Schiedsrichter Zwayer der Borussia auch nach Videostudium einen Elfmeter, Terodde setzte aus heiterem Himmel den Schlusspunkt: Konstantin Rausch flankte von links vorbildlich zur Mitte, Terodde verband einen idealen Laufweg mit einem platzierten Kopfball ins lange Eck.

Zur Pause des Derbys sorgten Anhänger beider Teams für Aufsehen, als sie den Platz stürmen wollten. Köln fehlen nun sechs Punkte auf den Hamburger SV und sieben Zähler auf Werder Bremen, das derzeit Relegationsplatz 16 belegt. Gladbach ist Sechster. (red, 14.1.2018)