TV- und Radiotipps für Montag, 15. Jänner

The Big Bang Theory, Radikalisierung in Bosnien, Vorstadtweiber, Letters from Iwo Jima, Kulturmontag, Heute bin ich Samba

19.20 SITCOM

The Big Bang Theory Die Gerüchte, wonach das allseits beliebte Zusammenspiel der emotional defizitären Genies bald ein Ende haben könnte, sorgten weltweit für Verzweiflung und Nervenzusammenbrüche. Noch ist Nachschub gesichert. Der ORF geht in die elfte Runde. Die neuen Folgen gehen wöchentlich auf Sendung. Bis 19.45, ORF 1

19.40 REPORTAGE

Re: Radikalisierung in Bosnien Sozialarbeiter Vahidin Omanovic will Jugendliche von religiösem Extremismus fernhalten. Für ihn geht es um die Zukunft Bosnien-Herzegowinas, das immer noch vom Krieg gezeichnet ist. Zu seinen Widersachern gehört Youtube-Prediger Elvedin Pezic, der weltliche Musik, Alkohol und Kontakte zwischen Männern und Frauen verbietet. Bis 20.15, Arte

20.15 SERIE

Vorstadtweiber Maria ist wütend auf Georg, Waltraud zürnt Nico, Caro hat einen Grant auf Hadrian und Joachim. Alles dreht sich, alles dreht sich. Bis 21.10, ORF 1

20.15 DIE ANDERE SEITE

Letters from Iwo Jima (USA 2006, Clint Eastwood) Clint Eastwood stellt die Schlacht um Iwo Jima aus japanischer Perspektive dar. In Flags of Our Fathers erzählte er die Geschichte aus amerikanischer Sicht. Nationale Mythen werden dekonstruiert, die Kriegspropaganda der beiden Nationen infrage gestellt. Bis 22.30, Arte

furioustrailers

21.00 TALK

Hart, aber fair: Zum vierten Mal Merkel – Aufbruch oder Abgesang? Gäste: Peter Altmaier (CDU), Malu Dreyer (SPD), Ferdo Forudastan (Süddeutsche Zeitung), Wolfgang Kubicki (FDP) und Wolfgang Weimer (Publizist). Bis 22.15, ARD

21.10 MAGAZIN

Thema Themen bei Christoph Feurstein: 1) Familiendrama in Diplomatenfamilie. 2) Omas auf den Barrikaden. 3) Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt – Leben mit bipolarer Störung. 4) Der Schauspieler Murathan Muslu und die Vorstadtweiber. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag mit Clarissa Stadler: 1) Robert Palfrader über sein erstes Soloprogramm Allein. 2) Wien um 1900, anlässlich der Ausstellung im Leopold-Museum. 3) Die dunkelste Stunde: Joe Wrights Biopic über Winston Churchill mit Gary Oldman in der Rolle des britischen Premierministers. 4) Waldes Lust – Der Maler von Kitzbühel: Porträt Alfons Waldes. Seine Wintersportgemälde wurden zu Ikonen und erzielen heute Spitzenpreise bis zu 600.000 Euro. Im Film kommen Kitzbüheler Zeitzeugen, Kunstexperten und erstmals auch Waldes Familie zu Wort. Bis 0.00, ORF 2

0.50 UNTERGRUND

Heute bin ich Samba (Samba, F 2014, Olivier Nakache, Éric Toledano) Samba (Omar Sy) wohnt seit zehn Jahren in Paris. Da er illegal eingewandert ist, lebt er unauffällig und hält sich mit Aushilfsjobs über Wasser. Doch dann landet Samba in Abschiebehaft. Die ehrenamtliche Helferin einer Hilfsorganisation Alice (Charlotte Gainsbourg) will ihm helfen. Doch das gestaltet sich schwierig, auch weil sie es nicht schafft, die nötige Distanz zu halten und Samba in ihr Herz schließt. Sozialkomödie mit Omar Sy, der bereits in Ziemlich beste Freunde bewiesen hat, dass ihm die Rolle des charmanten Außenseiters perfekt liegt. Bis 2.40, MDR