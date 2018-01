Egger meldet mit Platz vier Olympia-Ambitionen an

Neuer ÖRV-Medaillenkandidat fällt durch Sturz im Auslauf auf

Oberhof – Neben Österreichs Kunstbahn-Rodel-Ass Wolfgang Kindl dürfte auch Reinhard Egger bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea (9. bis 25. Februar) dabei sein. Der 28-jährige Tiroler empfahl sich am Sonntag in Oberhof mit Rang vier, mit dem er sein bisher bestes Weltcup-Resultat egalisierte. Der Sieg ging einmal mehr an den deutschen Olympiasieger Felix Loch, der seinen dritten Saisonsieg feierte.

In Oberhof war es der achte Sieg en suite des 28-Jährigen, der im ersten Lauf mit 42,714 Sekunden Bahnrekord erzielte, womit er seinen Vorsprung im Weltcup auf über 100 Punkte ausbaute. Da Kindl eine Woche nach seinem Sieg in Königssee diesmal als drittbester ÖRV-Teilnehmer unmittelbar hinter Nico Gleirscher nicht über Rang neun hinauskam, liegt Loch nach neun von 13 Rennen nun 103 Zähler vor dem Doppel-Weltmeister aus Innsbruck.

Welche beiden Herren neben dem zweifachen Saisonsieger Kindl Österreichs Farben in Südkorea vertreten werden, sollte sich noch am Sonntag entscheiden. Die anderen Olympia-Nominierungen stehen bereits fest: Birgit Platzer, Hannah Prock und Madeleine Egle bilden das ÖRV-Damen-Trio für Pyeongchang.

Zwei Debütantinnen

Für die 17-jährige Prock und Egle sind es die ersten Winterspiele, Platzer war bereits vor vier Jahren in Sotschi (Rang 23) am Start. Die 19-jährige Egle erhielt aufgrund der größeren Zukunftsperspektiven gegenüber Miriam Kastlunger den Vorzug. Im Doppelsitzer starten neben den Medaillenanwärtern Peter Penz/Georg Fischler noch Thomas Steu/Lorenz Koller für Österreich.

In der abschließenden Team-Staffel beim Weltcup in Thüringen erreichte Prock gemeinsam mit Egger und dem Duo Penz/Fischler Platz drei. Nur 53 Tausendstel fehlten dem rot-weiß-roten Team auf die zweitplatzierten Letten. Der Sieg ging in überlegener Manier an die deutschen Gastgeber, die mehr als 0,7 Sekunden Vorsprung hatten und damit alle vier Heimrennen in Oberhof für sich entschieden.

Die Weltcup-Saison wird bereits am kommenden Wochenende in Lillehammer fortgesetzt und dann am 27./28. Jänner in Sigulda noch vor den Winterspielen in Ostasien beendet. Beim Weltcupfinale in Lettland werden auch die EM-Medaillen vergeben. (APA, 14.1.2018)