Italienischer Abfahrts-Dreifachsieg in Bad Kleinkirchheim

Sofia Goggia gewinnt die verkürzte Abfahrt vor ihren Teamkolleginnen Frederica Brignone und Nadia Fanchini. Veith als beste Österreicherin Achte

Bad Kleinkirchheim – Die italienischen Ski-Damen haben am Sonntag einen Dreifachsieg gefeiert. Sofia Goggia gewann die auf verkürzter Strecke durchgeführte Abfahrt in Bad Kleinkirchheim vor Federica Brignone und Nadia Fanchini, das Trio sorgte damit für ein Novum in der Weltcup-Geschichte. Für Goggia ist es der dritte Weltcup-Sieg. Als beste Österreicherin wurde Anna Veith vor Stephanie Venier Achte.

Das Resultat ließ bei langjährigen Beobachtern des Weltcups Erinnerungen an die 1970er-Jahre wach werden. Damals gaben zwischenzeitlich die italienischen Männer den Ton an und lieferten ähnliche Ergebnisse, 1974 gab es etwa einen Fünffachsieg im Riesentorlauf von Berchtesgaden. Journalisten prägten den Begriff "valanga azzurra" (blaue Lawine) für das italienische Team. (APA, 14.1.2018)