"Xbook One X": Bastler macht Xbox One X zum Laptop

Konsole mit Monitor und Tastatur erweitert – Gerät kann um 2.500 Dollar bestellt werden

Der Bastler Eddie Zarick hat eine Xbox One X zu einem Gaming-Laptop umgebaut. Zarick erweiterte die Microsoft-Konsole um eine Tastatur und einen 21,5 Zoll großen Monitor samt Lautsprechern. Außerdem verpackte er das Gerät in ein neues Gehäuse. Der Hybrid aus Xbox One X und Laptop wurde von Zarick "Xbook One X" getauft.

eddie zarick

Wer 2.500 US-Dollar übrig hat, kann das Gerät auf Zaricks Webseite bestellen. Die Wartezeit für das "Xbook" beträgt bis zu drei Wochen. Der "Laptop" kann übrigens auch an einen 4K-fähigen Monitor angeschlossen werden. Der Controller der Konsole funktioniert natürlich auch noch. (red, 14.1.2018)