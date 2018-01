Philadelphia Flyers gewinnen auch in New Jersey

5:3-Erfolg der Flyers über die Devils. Raffl mit achtem Saisontor

Newark (New Jersey) – Die Philadelphia Flyers haben am Samstagabend (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL ihren jüngsten Erfolgslauf fortgesetzt. Philadelphia gewann bei den New Jersey Devils nach 1:2-Rückstand noch 5:3. Der fünfte Flyers-Treffer war zugleich das achte Saisontor des Villachers Michael Raffl. Philadelphia liegt nach vier Siegen in Serie nur noch einen Punkt hinter den Play-off-Rängen. (APA, 14.1.2018)

Ergebnisse der National Hockey League (NHL) von Samstag:

New Jersey Devils – Philadelphia Flyers (Raffl mit Tor) 3:5,

New York Rangers (mit Grabner) – New York Islanders 2:7,

Minnesota Wild – Winnipeg Jets 4:1,

Dallas Stars – Colorado Avalanche 1:4,

Vegas Golden Knights – Edmonton Oilers 2:3 n.V.,

Pittsburgh Penguins – Detroit Red Wings 4:1,

Montreal Canadiens – Boston Bruins 3:4 n.P.,

Los Angeles Kings – Anaheim Ducks 2:4,

San Jose Sharks – Arizona Coyotes 6:5 n.V.