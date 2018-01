Kickl-Gate & Chaos: Der kuriose Fehlstart der Regierung

Menschen sollen in Internierungseinrichtungen "konzentriert gehalten" werden, sagte der Innenminister Herbert Kickl und wunderte sich, dass irgendwer an irgendetwas denkt

Ein Tohuwabohu um Notstandshilfe und Hartz IV, eine Sozialministerin, nach drei Wochen schon düpiert und degradiert, und dazu eine Abfolge von Eklats, die das Land in die internationalen Schlagzeilen bringen: so einen kuriosen Fehlstart der Regierung hätte wohl niemand erwartet.

der standard

Menschen sollen in Internierungseinrichtungen "konzentriert gehalten" werden, sagte der Innenminister Herbert Kickl und wunderte sich, dass irgendwer an irgendetwas denkt, wenn man hierzulande von Lagern und konzentriert in einem Atemzug spricht. Gemein, dabei sei er doch Philosoph, meinte Norbert Hofer. So wie Hegel oder Marx, nur halt unkonzentrierter, deswegen wohl auch ein Philosoph ohne Oevre.

Wien der Philosophen ohne Oevre

Was freilich nicht stört, denn Wien ist ja voller Philosophen, die kein Oevre haben. So wie ja die Wiener Kaffeehäuser voller Literaten sind, die noch nie einen Text geschrieben haben. Aber vielleicht könnte man ja zumindest die Slogans von Herbert Kickl – "Daham statt Islam" und Ähnliches – als Buch herausgeben und, damit es ein wenig nach Hegel klingt, mit einem entsprechenden Titel versehen. "Phänomenologie der Geistlosigkeit" würde sich anbieten.

Nun, wir haben wenigstens etwas zum Lachen, auch wenn jetzt offenbar die Lingua Tertii Imperii, die Sprache des Dritten Reiches, zur offiziellen Amtssprache wird – im Österreich des Jahres 2018. (Robert Misik, 14.1.2018)