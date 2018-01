Passagierflugzeug kam im türkischen Trabzon von Piste ab

Maschine der Airline Pegasus steckte im Schlamm fest

Istanbul – Ein Passagierflugzeug der türkischen Fluglinie Pegasus ist bei der Landung in der nordtürkischen Schwarzmeerstadt Trabzon von der Piste abgekommen. Niemand sei bei dem Vorfall am Samstagabend verletzt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf den Provinzgouverneur.

Trabzon'da pistten çıkan uçağın yolcuları yaşananları anlattı https://t.co/S4bpnHNFTM pic.twitter.com/zvxpdtd4S3 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) January 14, 2018 Video von Anadolu, der staatlichen Nachrichtenagentur in der Türkei.

Von Anadolu verbreitete Bilder zeigten, wie das Flugzeug im Schlamm an einem steilen Abhang neben der Landebahn nur wenige Meter vom Meer entfernt feststeckte. Die Maschine war aus der Hauptstadt Ankara gekommen. Wieso das Flugzeug von der Piste abkam, blieb zunächst unklar. Der internationale Flughafen in Trabzon nahm nach einer Unterbrechung wieder den Flugverkehr auf. Pegasus ist eine private Fluglinie und fliegt auch Ziele in Deutschland an. (APA, 14.1.2018)