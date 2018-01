Dennis Novak steht im Hauptbewerb der Australian Open

Größter Karriereerfolg für den 24-Jährigen nach Dreisatzsieg über Japaner Go Soeda. Nun gegen Dimitrow

Melbourne – Dennis Novak (244.) hat die Qualifikation zu den Australian Open geschafft und steht erstmals im Hauptbewerb eines Grand Slams. Der Niederösterreicher besiegte in der dritten Qualifikations-Runde den Japaner Go Soeda in drei Sätzen 4:6, 6:2, 6:2.

Als Lohn für den bisher größten Erfolg seiner Karriere wartet auf Novak bereits am Montag ein Erstrunden-Duell mit dem als Nummer drei gesetzten Bulgaren Grigor Dimitrow. Die Partie des 24-jährigen Niederösterreichers gegen den Champion der ATP Tour Finals wird als drittes Spiel nach 1.00 Uhr MEZ in der Rod Laver Arena ausgetragen.

Gerald Melzers Spiel gegen den Georgier Nikolos Basilaschwili ist auf Court 5 ebenfalls als drittes Match nach 1.00 Uhr MEZ eingeplant. Auch Andreas Haider-Maurer ist schon am Montag im Einsatz, er trifft ab 1.00 Uhr auf den Ukrainer Alexander Dolgopolow. Dominic Thiem steigt erst am Dienstag in die Australian Open ein, sein Gegner ist der Argentinier Guido Pella. (red, APA, 14.1.2018)