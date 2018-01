Dennis Novak steht im Hauptbewerb der Australian Open

Größter Karriereerfolg für den 24-Jährigen nach Dreisatzsieg über Japaner Go Soeda in der dritten Quali-Runde

Melbourne – Dennis Novak hat die Qualifikation zu den Australian Open geschafft und steht erstmals im Hauptbewerb eines Grand Slams. Der Niederösterreicher besiegte in der dritten Qualifikations-Runde den Japaner Go Soeda in drei Sätzen 4:6, 6:2, 6:2.

Der Gegner des 24-Jährigen wird in Anschluss an das letzte Qualifikationsspiel zugelost. Neben Novak stehen noch Andreas-Haider Maurer, Gerald Melzer und natürlich Dominic Thiem im Hauptbewerb der Australian Open. (red, 14.1.2018)