Zehntausende Menschen demonstrieren in Wien gegen die türkis-blaue Politik

Bei nasskaltem Winterwetter marschieren zur Stunde Gegner der neuen Koalition durch die Straßen der Wiener Innenstadt

Der Himmel über Wien trägt an diesem Samstagnachmittag grau, Nieselregen benetzt die Transparente, auf denen die Teilnehmer des "Neujahrsempfangs" ihren Widerstand gegen die nagelneue ÖVP-FPÖ-Koalition demonstrieren. "Kickl konzentrier' Dich", steht dort etwa in Anspielung auf die umstrittene Aussage des FPÖ-Innenministers, der Asylwerber in Massenquartieren "konzentrieren" möchte.

Kurz nach 15.00 Uhr ist die Demonstration mit mehreren tausend Teilnehmern vom Christian-Broda-Platz nahe des Westbahnhofs in Richtung des zentralen Heldenplatzes aufgebrochen.

Als die Demospitze bereits in die Babenbergerstraße nahe dem Ring kam, setzten sich die letzten Teilnehmer am Westbahnhof erst in Bewegung. Sie zogen, umgeben von zahlreichen Schaulustigen Richtung Innenstadt. Die Polizei zählte 20.000 Teilnehmer, die Veranstalter sprachen sogar von bis zu 80.000 Demonstranten. Die Schlusskundgebung begann gegen 16.30 Uhr am Heldenplatz.

Polizeilich relevante Vorfälle gab es vorerst keine, lediglich im rund 200 Personen umfassenden schwarzen Block wurden einzelne pyrotechnische Gegenstände gezündet und Eier geworfen. Unmittelbar vor dem schwarzen Block marschierte übrigens eine Gruppe "Omas gegen Rechts".

Organisiert wurde die Demonstration von der Plattform für eine menschliche Asylpolitik, der Offensive gegen Rechts und der Plattform Radikale Linke. Gemeinsam wirft man Schwarz-Blau rassistische, rechtsextreme und neofaschistische Tendenzen vor.

"Neue Faschisten"

Michael Genner von der "Plattform für eine menschliche Asylpolitik" erinnerte daran, dass Christian Broda, Namensgeber des Versammlungsortes, nicht nur Justizminister, sondern auch Widerstandskämpfer war. Genner gab sich kämpferisch: "Dieses unser Land wird nicht von den neuen Faschisten erobert werden."

Brigitte Hornyik von der Initiative "20.000 Frauen" kritisierte: "Sozialabbau trifft Frauen besonders schmerzlich." Die Regierung preise Frauen als Mütter, verweigere insbesondere Alleinerzieherinnen aber die reale Unterstützung.

Auch Flüchtlingsinitiativen sowie zahlreiche Schüler und Studenten waren vertreten. "Hoch die internationale Solidarität" skandierten die Teilnehmer und forderten den Rücktritt von Innenminister Kickl. Zwischenfälle gab es keine, auch die Polizei erwartet einen lautstarken, aber friedlichen zivilgesellschaftlichen Protest. (red, APA, 13.1.2017)