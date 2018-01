Vorarlberger ÖVP-Landesrat lehnt Großquartiere für Asylwerber ab

Erich Schwärzler will in seinem Bundesland weiterhin auf eine dezentrale Versorgung setzen, sagt er

Bregenz – Vorarlbergs Sicherheits- und Integrationslandesrat Erich Schwärzler (ÖVP) kann dem Vorschlag von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl, Flüchtlinge künftig in großen, staatlich geführten Grundversorgungszentren unterzubringen, nichts abgewinnen. Vorarlberg setze auch weiterhin auf die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen in Kleinquartieren und privaten Unterkünften, erklärte er im ORF.

Die bisherigen Erfahrungen mit diesem System seien bestens. Zudem sei es wichtig, Flüchtlinge in Kleinquartieren unterzubringen, ihnen die Teilnahme an Deutsch- und Wertekursen zu ermöglichen und sie auf die Arbeitswelt vorzubereiten, wenn sie länger im Land blieben. Über Grundversorgungszentren möchte Schwärzler erst diskutieren, sollte es zu einer neuen Flüchtlingswelle in Vorarlberg kommen, die nicht anders bewältigbar sei.

Sollte die Bundesregierung derartige Großlager per Gesetz durchsetzen, könne man sich dem jedoch nicht verwehren. Allerdings solle dann der Bund die gesamte Versorgung selber zahlen. (APA, 13.1.2018)