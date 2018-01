Beat Feuz mit Heimsieg in Wengen, Mayer Dritter

Beim Abfahrtsklassiker am Lauberhorn feiert der Schweizer Beat Feuz einen Heimsieg vor Aksel-Lund Svindal. ÖSV-Herren mit einer starken Teamleistung

Wengen – Erstmals seit 2014 ist den Schweizer Alpin-Herren wieder ein Heimsieg beim Ski-Weltcup-Abfahrtsklassiker in Wengen gelungen. Damals gewann im Berner Oberland Patrick Küng, am Samstag ließ Beat Feuz mit Startnummer eins die Konkurrenz hinter sich. Der regierende Weltmeister gewann 0,18 Sekunden vor dem Norweger Aksel Lund Svindal. Olympiasieger Matthias Mayer (+0,67 Sek.) belegte den dritten Platz.

Auch der vierte Platz ging durch Hannes Reichelt an den Österreichischen Skiverband (ÖSV). Vincent Kriechmayr, am Freitag Schnellster der auf verkürzter Strecke durchgeführten Kombinationsabfahrt, wurde Sechster. Für Feuz war es der zweite Lauberhornsieg nach 2012 und der zweite Saisonsieg: Der 30-Jährige hatte Ende November schon die Abfahrt in Lake Louise gewonnen. (APA, 13.1.2018)