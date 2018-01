Hund verjagte mutmaßlichen Räuber in Salzburg

38-Jährige wurde beim Spazierengehen an den Haaren gepackt und zu Boden gerissen. Der Hund kam ihr zu Hilfe

Puch bei Hallein – Ein vorerst unbekannter Täter hat am Freitagabend in Puch bei Hallein versucht, eine 38-jährige Frau auszurauben. Die Frau war mit ihren zwei Hunden spazieren, als sie von hinten an den Haaren gepackt und zu Boden gerissen wurde. Einer der Hunde kam der Besitzerin zur Hilfe und attackierte den Täter. Dieser ergriff ohne Beute die Flucht, berichtete die Polizei Salzburg.

Als die Frau am Boden lag, versetzte ihr der Täter einen Tritt gegen das rechte Bein. Er schrie sie an und forderte ihr Mobiltelefon und Zigaretten. Jedoch hatte die Frau weder ein Telefon noch sonst etwas bei sich. Das Opfer hatte zuvor einen der beiden Hunde frei laufen lassen. Dieser schlug den Täter in die Flucht. Die 38-Jährige wurde verletzt. (APA, 13.1.2018)