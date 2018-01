Zwei Vanek-Assists bei Sieg der Canucks

Vancouver beendete mit 5:2 in Columbus Niederlagenserie

Columbus (Ohio) – Thomas Vanek war einer der auffälligsten Spieler beim ersten Sieg der Vancouver Canucks in diesem Jahr. Die Kanadier besiegten am Freitag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL auswärts die Columbus Blue Jackets mit 5:2 und beendeten ihre fünf Spiele währende Niederlagenserie. Vanek bereitete zwei Tore mit herrlichen Rückhand-Pässen vor und wurde zum zweitbesten Spieler auf dem Eis gewählt.

Nach 0:1-Rückstand nach dem ersten Drittel entschieden die Canucks mit vier Treffern im Mitteldrittel die Partie. Eine Woche vor seinem 34. Geburtstag leistete Vanek zu den zwei Powerplay-Toren durch Sven Bärtschi zum 1:1 (22.) und von Brendan Gaunce zum 3:1 (35.) die mustergültige Vorarbeit.

Vanek setzte damit seine starken Leistungen der vergangenen Wochen fort. In den zehn Spielen seit 19. Dezember hat der Steirer 13 Scorerpunkte (5 Tore, 8 Assists) gesammelt und ist an Scorerpunkten (31) und Assists (19) jeweils zweitbester Spieler seines Teams. (APA, 13.1.2018)

NHL-Ergebnisse vom Freitag:

Columbus Blue Jackets – Vancouver Canucks (2 Assists Vanek) 2:5

Florida Panthers – Calgary Flames 2:4

Carolina Hurricanes – Washington Capitals 3:4

Chicago Blackhawks – Winnipeg Jets 2:1

Arizona Coyotes – Edmonton Oilers 2:4