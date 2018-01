Tumor stoppt Elena Fanchini

Italienerin bricht Saison ab – Laut italienischem Skiverband handelt es sich um einen gutartigen Tumor

Brescia – Die italienische Speed-Spezialistin Elena Fanchini hat die alpine Ski-Weltcup-Saison vorzeitig abgebrochen. Sie leide an einem Tumor, den sie sich nun behandeln lassen müsse, teilte die 32-jährige Abfahrts-Vizeweltmeisterin von 2005 am Freitag mit. Die älteste der drei Fanchini-Geschwister verpasst damit im Februar auch die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang.

Einem Schreiben des italienischen Skiverbandes zufolge handelt es sich um einen gutartigen Tumor. "So ist das Leben, du weißt nie, was passiert, ich gebe nicht auf und stelle mich dieser neuen Herausforderung mit ganzer Kraft und Mut, um stärker zurückzukommen und meine Träume zu verwirklichen", schrieb die Gewinnerin von zwei Weltcup-Rennen auf Facebook. (APA/sda, 12.1.2018)