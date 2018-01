Morgen-Update für Sonntag, den 14.1.2018: Demonstration gegen Türkis-Blau, Präsidentschaftswahl in Tschechien und Schmerzempfinden

Guten Morgen! Hier Ihr tägliches News-Update

[Inland] Zehntausende demonstrierten gegen Türkis-Blau

Strache verspricht Anhängern soziale Wärme

[International] Präsidentschaftswahl in Tschechien: Zeman gewinnt erste Runde

SMS-Panne: "Rakete auf dem Weg nach Hawaii"

[Wissenschaft] Überraschend modernes Virus in 450 Jahre alter Kindermumie entdeckt

[Gesundheit] Wie Menschen Schmerzen empfinden

[Foodblog] Glutenfreie Scones: Blitzschnelles Gebäck für das Sonntagsfrühstück

[Wetter] Der Sonntag bringt keine großartige Wetteränderung, es kühlt jedoch weiter ab. Von Vorarlberg bis Oberösterreich scheint häufig die Sonne, wenn man von lokalen Nebelfeldern absieht. -3 bis +4 Grad

[Zum Tag] Am 14. Jänner 1973 wurde mit Elvis Presleys "Aloha from Hawaii" erstmals ein Ereignis dieser Art in verschiedenen Ländern live im Fernsehen ausgestrahlt.