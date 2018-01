Schweizer Tänzerin und Choreografin Noemí Lapzeson gestorben

Erhielt erst im Vorjahr höchste Auszeichnung für Tanz in der Schweiz – Lapzeson wurde 77 Jahre alt

Genf – Die Genfer Tänzerin und Choreografin Noemí Lapzeson ist tot. Sie starb am Donnerstag im Alter von 77 Jahren. Die in Buenos Aires geborene Künstlerin hat die Schweizer Tanzszene wesentlich geprägt. Erst im Oktober hatte sie den Grand Prix Tanz erhalten.

Nach einer Ausbildung an der renommierten Juilliard School in New York war Lapzeson Solistin in der Martha Graham Company. Zudem baute sie das London Contemporary Dance Theatre auf.

Seit ihrem Umzug nach Genf 1980 hat Lapzeson mehrere Generationen Schweizer Tänzer inspiriert. Sie war beteiligt an der Gründung der Association pour la danse contemporaine (ADC) und gründete die Compagnie Vertical Danse.

Lapzeson, deren Tod von verschiedenen Genfer Medien bestätigt wurde, bildete Hunderte von Tänzern und Choreografen aus. "Sie hinterlässt einen tiefen Eindruck einer Person, welche die Ästhetik des zeitgenössischen Tanzes in unserer Stadt geprägt hat", teilte am Freitag die Stadt Genf mit. (APA, sda, 12.1.2018)