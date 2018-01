OnePlus 6: Hersteller verrät Releasedatum und Prozessor

Unternehmen könnte heuer auf ein zweites Flaggschiff verzichten

Offenbar will der chinesische Hersteller OnePlus für Arbeitslosigkeit in der Gerüchteküche sorgen. Denn Firmenchef Pete Lau sprach in einem Interview mit CNet recht unverblümt über die Pläne seines Unternehmens hinsichtlich des nächsten Spitzensmartphones.

"Das nächste One Plus-Telefon könnte spät im zweiten Quartal auf den Markt kommen, analog zum Erscheinen des OnePlus 5 im letzten Jahr", so Laut. Die Zeichen stehen somit auf eine Vorstellung im Juni.

Ungewöhnlich frühe "Ankündigung"

Auch die Frage nach dem Prozessor beantwortete er. OnePlus habe schlicht keine andere Wahl, als zu Qualcomms nächstem Highend-Chip, dem Snapdragon 845, zu greifen. Weder der geplante Vorstellungstermin, noch die Wahl der Hardware dürften besonders überraschend sein.

Dass diese Angaben aber bereits ein halbes Jahr im Voraus getätigt werden, ist mehr als unüblich. Praktisch alle Hersteller geben hierzu üblicherweise nur sehr kurzfristig offizielle Statements ab. Der Prozessor wird normalerweise auch erst im Laufe der Vorstellung öffentlich gemacht. OnePlus bildete hierbei bisher auch keine Ausnahme.

Eine weitere Aussage von Lau ist ebenfalls noch spannend. Er erklärt, dass man sich bislang nicht sicher sei, ob es heuer erneut – wie schon 2017 und 2016 mit dem OnePlus 3T und 5T – ein zweites Smartphone-Modell geben wird. Dies könnte darauf hindeuten, dass sich das OnePlus 5T nicht so gut verkauft, wie man sich erhofft hat. Im WebStandard-Test im November zeigte sich das Handy jedenfalls als "guter Deal in neuem Look". (red, 12.01.2018)