Deutsche Mutter verkaufte Sohn um tausende Euro an Pädophile

Finanzielle Interessen sollen in Freiburger Fall Tatmotiv gewesen sein

Freiburg – Im Fall des mutmaßlich von seiner Mutter für Vergewaltigungen an Pädophile verkauften neunjährigen Buben aus dem Großraum Freiburg sollen tausende Euro geflossen sein. Die 47 Jahre alte Mutter habe jeweils mehrere tausend Euro von den Tätern kassiert, berichtete "Spiegel online" am Freitag unter Berufung auf die Freiburger Staatsanwaltschaft.

Oberstaatsanwalt Michael Mächtel sagte demnach, "auch finanzielle Interessen" seien Motiv für die Taten gewesen. Die Ermittler hatten am Donnerstag bekannt gegeben, dass in dem durch einen anonymen Hinweis im September aufgeflogenen Fall insgesamt acht Beschuldigte in Untersuchungshaft sitzen, darunter die Mutter und ihr einschlägig vorbestrafter Lebensgefährte. Sie sollen das Kind selbst missbraucht und es außerdem für Missbrauchstaten verkauft haben.

Nach einem Bericht von "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" gehört zu den Festgenommenen auch ein Mann, der aufgrund einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) auf freiem Fuß war. Der 43-Jährige war demnach 2010 in Kiel zu einer Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden, der BGH hob dieses Urteil dem Bericht zufolge auf. In einem folgenden Prozess habe der Mann dann eine mildere Strafe erhalten und sich seit 2015 auf freiem Fuß befunden.

Im Oktober festgenommen

Dieser Tatverdächtige zählt allerdings nicht zu den Verdächtigen, die das Kind vergewaltigt haben sollen. Der Mann, der auch durch in Internetchats geäußerte Tötungsfantasien im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch von Kindern aufgefallen war, wurde im Oktober von verdeckten Ermittlern in Karlsruhe festgenommen, wo er den Buben treffen wollte. Dieser befand sich zu dieser Zeit aber bereits in staatlicher Obhut.

Einige der Verdächtigen sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft Freiburg wegen schwerer Misshandlung von Kindern vorbestraft. Unter den Beschuldigten soll es auch einen Schweizer und einen Spanier geben, die sich an dem Kind vergangen haben sollen.

Tatverdächtiger in Vorarlberg festgenommen

Laut Staatsanwaltschaft Freiburg wurde der Schweizer aufgrund eines internationalen Haftbefehls in Österreich festgenommen. Nach Angaben des Bundeskriminalamts in Wien wurde der gesuchte Schweizer im November in der Nähe von Hohenems erwischt. Nach ihm war mit einem internationalen Haftbefehl gefahndet worden.

Insgesamt sitzen sechs der Verdächtigen in Gewahrsam der Freiburger Staatsanwaltschaft. Zwei weitere Festnahmen gab es im Bereich der Staatsanwaltschaften Karlsruhe und Kiel.

Polizei wertet Datenträger aus

Die Polizei in Baden-Württemberg prüft mögliche Verbindungen zu anderen Taten. Hierfür werteten die Ermittler beschlagnahmte Filme und Datenträger aus, sagte eine Sprecherin der Polizei Freiburg am Freitag. (red, APA, 12.1.2018)