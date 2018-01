Niki-Insolvenz wird in Korneuburg abgewickelt

Die Verbindlichkeiten gegenüber rund 200 Gläubigern betragen 153 Millionen Euro. Der bisherige Insolvenzverwalter will nun rechtliche Schritte prüfen

Korneuburg/Wien – Das Hauptverfahren für die Fluglinie Niki wird am Landesgericht Korneuburg in Niederösterreich eröffnet, teilte der Kreditschutzverband von 1870 am Freitag mit. Damit kam die Justiz der Forderung des Fluggastdienstleisters Fairplane nach, der sich von einem Konkursverfahren in Österreich bessere Chancen erwartet, Kundenforderungen von mehr als 1,2 Millionen Euro durchzusetzen.



Das Gericht weicht damit auch vom Antrag des vorläufigen deutschen Insolvenzverwalters Lucas Flöther ab, der ein Sekundärverfahren für das Unternehmen beantragt hatte. Zur Masseverwalterin in Österreich wurde die Rechtsanwältin Ulla Reisch ernannt. Gleichzeitig wurde ein aus sieben Mitgliedern bestehender Gläubigerausschuss bestellt. Gläubigerforderungen können demnach ab sofort über den KSV 1870 geltend gemacht werden.

Die Verbindlichkeiten gegenüber den rund 200 Gläubigern betragen nach Angaben des Unternehmens 153 Millionen Euro. Damit ist das Insolvenzverfahren das bisher größte in diesem Jahr. Auch 2017 gab es kein Verfahren mit höheren Verbindlichkeiten.

Flöther will rechtliche Schritte prüfen

Flöther will nun rechtliche Schritte prüfen: "Das Landesgericht Korneuburg hat ein zweites Hauptinsolvenzverfahren über die Niki Luftfahrt GmbH eröffnet. Diese Eröffnung widerspricht der Europäischen Insolvenzordnung", teilte der Anwalt mit. Niki werde nun "die zur Verfügung stehenden rechtlichen Schritte prüfen", so Flöther. "Im Vordergrund steht allerdings, dass der bereits geschlossene Kaufvertrag für den Niki-Geschäftsbetrieb Rechtskraft erlangt und möglichst viele Arbeitsplätze gerettet werden. Kompetenzfragen sind dabei völlig nachrangig."

Fairplane zeigte sich über die Entscheidung erfreut: "Es freut uns sehr, dass das Landesgericht Korneuburg damit unserer Rechtsansicht folgt", erklärte Fairplane-Geschäftsführer Andreas Sernetz. "Es ist dies eine wichtige Entscheidung im Sinne der Schadensminimierung bei Niki und daher auch im Sinne der Wahrung der Rechte von Flugpassagieren."

Niki-Kaufinteressent IAG wollte die Änderung des Insolvenzortes am Freitag nicht kommentieren. (red, Reuters, 12.1.2018)