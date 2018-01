Flock feiert zweiten Saisonsieg

Österreicherin in St. Moritz erfolgreich und vor olympischen Spielen in Bestform

St. Moritz – Skeleton-Pilotin Janine Flock hat in St. Moritz ihren zweiten Weltcup-Saisonsieg gefeiert. Die Tirolerin gewann das vorletzte Rennen vor den Olympischen Spielen vor der Deutschen Tina Hermann (+ 0,42 Sek.) und der Kanadierin Elisabeth Vathje (0,45). Flock hatte auch schon den Saisonauftakt im November in Lake Placid gewonnen, war danach aber nicht mehr auf das Podest gekommen.

In der Schweiz gelang der EM-Dritten Flock ihr insgesamt fünfter Weltcuperfolg. Das letzte Rennen vor den Winterspielen im Februar in Südkorea findet kommenden Freitag in Königssee statt. (APA; 12.1.2018)

Skeleton-Ergebnisse Weltcup in St. Moritz (SUI) vom Freitag – Damen:

1. Janine Flock (AUT) 2:19,44 Min – 2. Tina Hermann (GER) +0,42 Sek. – 3. Elisabeth Vathje (CAN) 0,45 – 4. Mirela Rahneva (CAN) 0,48 – 5. Anna Fernstädt (GER) 0,51 – 6. Jacqueline Lölling (GER) 0,67.

Weltcupstand nach 7 von 8 Bewerben:

1. Lölling 1.403 Punkte – 2. Vathje 1.318 – 3. Hermann 1.294. Weiter: 8. Flock 1.006