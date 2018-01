Südkorea will gemeinsames Eishockeyteam mit dem Norden

Frauen-Equipe soll ausgebrochenes Tauwetter in Pyeongchang personifizieren

Seoul – Südkorea will das zuletzt ausgebrochene Tauwetter mit dem Norden nützen und strebt bei den olympischen Spielen in Pyeongchang im kommenden Monat das Antreten eines gemeinsamen Eishockeyteams der Frauen an.

Die Neuigkeit, von einem hochrangingen Beamten des südkoreanischen Sportministeriums bestätigt, kommt, nachdem der Norden nach innerkoreanischen Gesprächen am Dienstag die Entsendung einer großen Delegation samt Schlachtenbummlern zu den Spielen im Feindesland angekündigt hatte.

Eine Antwort Pjöngjangs auf den Vorstoß zum gemeinschaftlichen Checken steht noch aus. (red, 12.1. 2018)