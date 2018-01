Die Filmstarts der Woche

kinocheck

Der andere Liebhaber (F/B 2017, 107 min)

Regie: Francois Ozon

Mit: Marine Vacth, Jeremie Renier, Jacqueline Bisset, Myriam Boyer, Dominique Reymond

Chloe leidet an Depressionen. Bei einem Psychotherapeuten hofft die junge Frau Hilfe zu finden. Es passiert, was zwischen Patient und Therapeut nicht passieren sollte: Sie verlieben sich ineinander. Doch schon bald entdeckt sie, dass Paul einen Teil seines Lebens vor ihr verbirgt. "Der andere Liebhaber", inszeniert von Francois Ozon ("8 Frauen"), lehnt sich an den Roman "Lives of the Twins" von Joyce Carol Oates an.