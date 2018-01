Nintendo Direct: Zuhauf neue Titel und Content für die Switch enthüllt

Darunter Neuauflagen, aber auch neuer Content – kostenlose Updates und DLCs ebenso angekündigt

Die Nintendo Direct am 11. Jänner stand ganz im Zeichen der Switch. Für die Hybrid-Konsole wurden einige neue Titel angekündigt, darunter etwa eine neuaufgelegte Version des ultraschweren Action-Rollenspiels "Dark Souls", "Kirby Star Allies", "Mario Tennis Aces", "The World End With You – Final Remix", "Ys VIII: Lacrimosa of Dana", "SNK Heroines: Tag Team Frenzy", "Hyrule Warriors" und "Fe".

Kostenloses "Super Mario Odyssey"-Update

Zudem wurden einige Updates und DLCs angekündigt. Für "Pokémon Tekken DX" kommt etwa eine kostenpflichtige Erweiterung, durch die man neue Kämpfer und Helfer erhält. Für "Super Mario Odyssey" kommt im Februar ferner ein kostenloses Update, der den Online-Modus "Ballonjagd" mit sich bringt.

nintendo Die Präsentation.

Ballonjagd als neuer Spielmodus

Dieser ist nur dann spielbar, wenn man das Spiel bereits abgeschlossen hat. Dabei hat man 30 Sekunden lang Zeit einen Ballon an einer beliebigen Stelle in der Spielwelt zu verstecken. Der Kontrahent hat dann wiederum 30 Sekunden Zeit, diesen zu finden. Ferner sind im Update neue Outfits und neue Filter für die integrierte Spielkamera dabei.

Release-Daten bekannt geworden

Für "Mario + Rabbids Kingdom Battle" kommt zudem neuer DLC-Content. Donkey Kong und neue Story-Inhalte werden durch dieses in das Spiel integriert. Im Frühjahr 2018 soll dieses erscheinen. Für "Payday 2" gibt es nun auch ein Release-Datum, dieses erscheint am 23. Februar. "Kirby Star Allies" kommt am 16. März und die Wii-U-Neuauflage "Donkey Kong Country: Tropical Freeze" erscheint am 4. Mai.

"Celeste" und Demo von "Dragon Quest Builders"

Zuletzt wurde auch noch "Celeste" für die Switch angekündigt, dabei handelt es sich um ein 2D-Adventure, das am 25. Jänner verfügbar ist. Ungeduldige können sich bis zum Release der neuen Titel einstweilen die Zeit mit einer Demo von "Dragon Quest Builders" totschlagen, diese ist ab sofort im eShop der Nintendo Switch verfügbar. (dk, 12.01.2018)